"Шахтар" встановив два антирекорди в матчі Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар", поступившись у Києві з рахунком 0:6 "Боруссії" з Менхенгладбаха, зазнав рекордної поразки в домашніх матчах у своїй історії виступів у єврокубках.

Раніше найбільша поразка в рідних стінах трапилося 17 серпня 2020 року в 1/2 фіналу Ліги Європи проти міланського "Інтера" (0:5).

Крім того, це стало рекордною поразкою для "Шахтаря" в групових турнірах Ліги чемпіонів. До цього, українці 5 разів програвали з негативною різницею в 4 м'ячі.

Для того, щоб повторити свій абсолютний клубний антирекорд "Шахтарю" не вистачило одного гола. 5 років тому в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "гірники" під керівництвом Луческу програли "Баварії" 0:7