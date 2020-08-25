"Шахтар" встановив антирекорд Суперкубка України

"Шахтар" встановив антирекорд за кількістю програних поспіль матчів за Суперкубок. Донецька команда стала першою в історії України, яка поступилася в трьох розіграшах поспіль.

З 2012-го по 2015 роки "гірники" виграли чотири Суперкубка поспіль, однак тоді "Динамо" програло тільки два фінали поспіль, тоді як в інших "Шахтарем" були обіграні донецький "Металург" і "Чорноморець". Сам "Шахтар" також двічі поспіль програвав, в 2006 і 2007 роках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.