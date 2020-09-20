"Шахтар" врятував нічию iз "Зорею" в матчі туру в УПЛ

Луганська "Зоря" в матчі 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зіграла у нічию з донецьким "Шахтарем".

Поєдинок вперше після початку карантину пройшов з глядачами і завершився на запорізькій "Славутич-Арені" з рахунком 2:2.

Дебют зустрічі почався в божевільному темпі. Луганчани не боялася експериментувати, і йшла в атаку, створюючи постійно гостроту біля воріт Трубіна.

На 18-й хвилині ініціатива на кілька миттєвостей перейшла до "Шахтаря", і м'яч відразу опинився в воротах – 0:1.

Пропущений гол не зупинив підопічних Скрипника, які великими силами пішли в атаку. Через дві хвилини Кабев відібрав м'яч біля штрафної "гірників", віддав на Кочергіна, а той зрівняв рахунок – 1:1.

Футболісти не збиралися зупинятися, весь ігровий час проводячи в нападі, і на 28-й хвилині "Зоря" заробила пенальті. Покарання чітко реалізував Юрченко – 2:1.

Кривцов і Степаненко, дозволяли супернику розігрувати атаки через їх зони, чим вдало користувалися гравці луганського клубу, не побоюючись високо пресингувати.

Після перерви підопічні Каштру влаштували фірмовий штурм, який приніс свої плоди. На 49-й хвилині після подачі з кутового Кривцов знову зробив рахунок рівним – 2:2.

Надалі на полі точилася рівна боротьба з великою кількістю моментів біля обох команд. "Зоря" грамотно позиційно оборонялася, не дозволяючи опонентам створювати загрози у свого штрафного. На 82-й хвилині Марлоса замінив Маркос Антоніо, що ще більше в негативному плані позначилося на атаку "помаранчово-чорних".

У підсумку зустріч так і завершилася бойовою нічиєю.

Турнірна таблиця УПЛ

"Зоря" – "Шахтар" 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 17 Марлос, 1:1 – 20 Кочергін, 2:1 – 28, пенальті Юрченко, 2:2 – 49 Кривцов.

Зоря – Шевченко, Абу-Ханна, Вернидуб, Фаворов, Іванисеня, Юрченко (Цвек, 78), Циганик (Гречкин, 78), Назарин, Кочергін, Кабаев (Гладкий, 88), Громов (Перович, 90).

Шахтар – Трубін, Кривцов, Додо, Корнієнко, Матвієнко, Степаненко, Тайсон, Марлос (Коноплянка, 82), Алан Патрік (Маркос Антоніо, 82), Соломон (Тете, 74), Мораес (Фернандо Педро, 87).

Попередження: Додо (29), Марлос (30), Кривцов (44), Степаненко (57), Фаворов (73), Гречкин (81), Кочергін (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні свій поєдинок в 3-му турі УПЛ провело київське "Динамо". Віцечемпіони України на останніх хвилинах обіграло ФК "Львів".