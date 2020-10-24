"Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ

Донецький "Шахтар" в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв внічию з полтавською "Ворсклою".

Зустріч в Києві на стадіоні ім. Баннікова завершилася з рахунком 1:1.

До гри букмекери називали донеччан абсолютними фаворитами. На перемогу "Шахтаря" коефіцієнт був 1,3, в той час як на нічию 5,5, а на перемогу полтавчан 10,0.

Поєдинок розпочався шокуюче для номінальних господарів поля. Вже на 7-й хвилині Бондар непереконливо зіграв у захисті, Кулач першим добіг до м'яча і з середньої дистанції спокійно переграв Трубіна.

У наступні 10 хвилин "Ворскла" мала два 100% моменти, але не змогли реалізувати свої виходи один на один з голкіпером. Замість цього "Шахтар" на 33-й хвилині зрівняв рахунок.

Тете викотив м'яч на лінію штрафного, Соломон прийняв і пробив в кут воріт – 1:1.

Більшу половину другого тайму "Шахтар" грав у більшості, після того, як на 53-й хвилині Аліун отримав другу жовту картку, сфолив на Тете.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній свій поєдинок підопічні Луїша Каштру провели в Лізі чемпіонів. В Іспанії чемпіони України сенсаційно обіграли мадридський "Реал".