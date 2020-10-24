"Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ
Гра за календарем мала відбутися в Полтаві, але через складну епідеміологічну ситуацію її перенесли до столиці
До цього команди провели між собою 59 матчів: 43 перемоги у "Шахтаря" і 5 у "Ворскли"
За 6 турів УПЛ полтавці ще нікому не програвали: у них 4 перемоги
Донецький "Шахтар" в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв внічию з полтавською "Ворсклою".
Зустріч в Києві на стадіоні ім. Баннікова завершилася з рахунком 1:1.
До гри букмекери називали донеччан абсолютними фаворитами. На перемогу "Шахтаря" коефіцієнт був 1,3, в той час як на нічию 5,5, а на перемогу полтавчан 10,0.
Поєдинок розпочався шокуюче для номінальних господарів поля. Вже на 7-й хвилині Бондар непереконливо зіграв у захисті, Кулач першим добіг до м'яча і з середньої дистанції спокійно переграв Трубіна.
У наступні 10 хвилин "Ворскла" мала два 100% моменти, але не змогли реалізувати свої виходи один на один з голкіпером. Замість цього "Шахтар" на 33-й хвилині зрівняв рахунок.
Тете викотив м'яч на лінію штрафного, Соломон прийняв і пробив в кут воріт – 1:1.
Більшу половину другого тайму "Шахтар" грав у більшості, після того, як на 53-й хвилині Аліун отримав другу жовту картку, сфолив на Тете.
Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній свій поєдинок підопічні Луїша Каштру провели в Лізі чемпіонів. В Іспанії чемпіони України сенсаційно обіграли мадридський "Реал".