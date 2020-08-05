"Шахтар" – "Вольфсбург": дивитися онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" в середу, 5 серпня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом".

Після перемоги на полі суперника 1:2 "гірники" приймуть "вовків" на полі столичного НСК "Олімпійський". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Вольфсбург. Час початку – о 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – ВОЛЬФСБУРГ

Побачити відновлення турніру після карантину можна буде в ефірі телеканалу "Футбол", де показ зустрічі буде супроводжувати аналітична студія за участю експертів.

"Шахтар" забив двічі в Німеччині

Крім того, трансляцію з Києва запланували російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – ВОЛЬФСБУРГ

Фаворитом гри на "Олімпійському" вважаються господарі поля, ставки на перемогу яких приймаються з коефіцієнтом 2,30.

Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх німецької команди досягають рівня 2,87.

При цьому на вихід "Шахтаря" до чвертьфіналу пропонується коефіцієнт 1,25. А на підсумкову перемогу "Вольфсбурга" можна поставити з котируванням 3,75.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили словацькій бригаді арбітрів на чолі з Іваном Кружляком.

Допомагати йому будуть лайнсмени Браніслав Ханцко і Петер Беднар. Роль четвертого рефері виконає хорват Іван Бебек. А за системою відеодопомоги арбітрам буде стежити латвієць Андріс Трейманіс.

У першій грі "Шахтарю" принесли перемогу Мораес і Маркос Антоніо

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, гланвий тренер "Шахтаря":

– Впевнений, в матчі з "Вольфсбургом" ми будемо в своїй найкращій формі. У той же час постійна робота змушує нас бути дуже уважними і обережними в щоденному тренувальному процесі. Ми в жодному разі не можемо робити помилок, тому що наш шлях не закінчується на Лізі Європи. Є Ліга Європи, потім відразу ж Суперкубок і старт нового сезону чемпіонату. Одна справа – готувати команду тільки до Ліги Європи, інше – ще й до того, що буде і далі.

Олівер Гласнер, головний тренер "Вольфсбурга:

– В першу чергу – аналізували матч в Німеччині. Ми не тільки спостерігали, але і самі грали. Ми знаходимося у відмінній формі, ми готові грати. Визнаю, положення "Шахтаря" більш вдале, ніж у нас. Вони перемогли в першому матчі, а це значить, що клуб нічого суттєво не змінить у своїй грі. У "Шахтаря" відмінний підбір гравців. Ми поважаємо нашого суперника. Проте, у нас мета – перемогти і вийти до наступного раунду, який пройде в Німеччині.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Болбат, Антоніо, Степаненко, Марлос, Патрік, Тайсон, Мораес

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Понграчіч, Тіссеран, Брекало, Арнольд, Шлагер, Віктор, Гінчек, Вегхорст

ПЕРШИЙ МАТЧ

У першій зустрічі в Німеччині команди обмінялися незабитими пенальті, а українці здобули перемогу завдяки голам Жуніора Мораеса та Маркоса Антоніо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер донецького "Шахтаря" Тайсон може стати партнером українця Руслана Малиновського в італійській "Аталанті".