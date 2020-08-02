Шахтар – Вольфсбург: де дивитися онлайн і по якому каналу матч Ліги Європи

Чемпіон України донецький "Шахтар" в середу, 5 серпня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом".

Поєдинок пройде в Києві на НСК Олімпійський. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Вольфсбург. Початок гри – о 19:55 за київським часом.

Побачити протистояння можна буде в ефірі телеканалу "Футбол 1", де показ зустрічі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю експертів і журналістів.

Крім того, трансляцію зі столиці України у своїй ефірній сітці запланували білоруський мовник "Білорусь 5" і російські "Матч ТВ" і "Матч! Футбол 1".

Як стало відомо за підсумками жеребкування, чемпіон України в разі виходу в чвертьфінал зіграє з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". Через пандемії коронавирусу з цієї стадії Ліги Європи команди будуть проводити по одному матчу.

"Шахтар" в 1/4 фіналу має всі шанси зіграти на "Фелтінс Арені" в Гельзенкірхені 11 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру спокійно сприйняв підсумки жеребкування "фіналу восьми" Ліги Європи.

Нагадаємо, що в першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" здобув виїзну перемогу над "Вольфсбургом" з рахунком 2:1.