"Шахтар" – "Вольфсбург": букмекери назвали фаворита матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ

Донецький "Шахтар" не буде вважатися фаворитом матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з німецьким "Вольфсбургом".

Чемпіони України після гостьової перемоги 1:2 приймуть сьому команду Бундесліги у середу, 5 серпня, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок гри – о 19:55 за київським часом.

Букмекери віддають невелику перевагу гостям. Поставити на перемогу "вовків" в основний час можна з коефіцієнтом 2,50. Нічия оцінюється котируванням 3,40. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 2,65.

Прогноз на матч "Шахтер" – "Вольфсбург" Bwin

При цьому вихід українців до чвертьфіналу Ліги Європи дорівнює показнику 1,30. А прохід "Вольфсбурга" примножить суму ставки в 3,2 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" напередодні сенсаційно втратив перемогу над "Олександрією" у 32-му турі УПЛ.