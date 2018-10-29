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"Шахтар" влаштував підставу "Динамо"

4.5тЧитати матеріал російською

Капітан донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон, який за прогнозами повинен був пропустити шість тижнів через пошкодження зв'язок коліна, повернувся до тренувань. Футболіст отримав травму 7 жовтня у грі Прем'єр-ліги із "Зорею", але відновився набагато раніше терміну.

За даними Football.uа, Тайсон 29 жовтня провів повноцінне тренувальне заняття без будь-яких обмежень. Бразильський хавбек має хороші шанси вийти на поле у принциповому протистоянні з київським "Динамо". Українське Класіко заплановано на суботу, 3 листопада, на стадіоні "Металіст" у Харкові.

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"Шахтар" влаштував підставу "Динамо"

ФК "Шахтар"

Зазначимо, що в Харкові випустили яскравий постер до матчу "Шахтар" — "Динамо" в 14-му турі Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" сенсаційно програло "Львову" на полі НСК "Олімпійський".

Читайте всі новини по темі "Динамо - Шахтар" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо - ШахтарПрем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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