"Шахтар" влаштував підставу "Динамо"

Капітан донецького "Шахтаря" бразилець Тайсон, який за прогнозами повинен був пропустити шість тижнів через пошкодження зв'язок коліна, повернувся до тренувань. Футболіст отримав травму 7 жовтня у грі Прем'єр-ліги із "Зорею", але відновився набагато раніше терміну.

За даними Football.uа, Тайсон 29 жовтня провів повноцінне тренувальне заняття без будь-яких обмежень. Бразильський хавбек має хороші шанси вийти на поле у принциповому протистоянні з київським "Динамо". Українське Класіко заплановано на суботу, 3 листопада, на стадіоні "Металіст" у Харкові.

ФК "Шахтар"

Зазначимо, що в Харкові випустили яскравий постер до матчу "Шахтар" — "Динамо" в 14-му турі Прем'єр-ліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні київське "Динамо" сенсаційно програло "Львову" на полі НСК "Олімпійський".