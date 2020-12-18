"Шахтар" визначився з майбутнім Тайсона – ЗМІ

"Шахтар" не відпустить одного з лідерів команди Тайсона в зимове міжсезоння, незважаючи на те, бразилець не збирається продовжувати контракт, який закінчується влітку 2021 року.

Журналіст Карлос Ласерда на своїй сторінці в Twitter розповів про розмову з агентом футболіста Дієго Дорнеллесом, який назвав перехід Тайсона в іншу команду "вкрай малоймовірним". Він також зазначив, що питання з поверненням атакуючого півзахисника в рідний "Інтернасьональ" не є вирішеною справою.

"Я розмовляв з менеджером Тайсона, і він вважає "дуже малоймовірним", що Тайсон залишить "Шахтар" до червня. Крім того, агент бразильця гарантує, що зустріч з новим керівництвом "Інтернасьоналя" поки не запланована, оскільки гравець повинен визначитися зі своїм майбутнім пізніше", – написав Ласерда.

Нагадаємо, що першим клубом Тайсона в Україні став харківський "Металіст", куди він перейшов у 2010 році. Його яскрава гра зацікавила "Шахтар", який придбав бразильця в січні 2013-го. З тих пір футболіст провів за "гірників" 290 матчів, забив 55 голів і віддав 78 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон встановив історичне досягнення в Лізі Європи.