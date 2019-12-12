"Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 11 грудня

Донецький "Шахтар" розгромно програв "Аталанти" і вилетів із Ліги чемпіонів, а в Росії заявили про наявність у країні державної системи допінгу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 11 грудня.

Крім того, стали відомі всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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