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12 грудня • оновлено в 09:40
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"Шахтар" вилетів із Ліги чемпіонів: спортивні підсумки 11 грудня

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Донецький "Шахтар" розгромно програв "Аталанти" і вилетів із Ліги чемпіонів, а в Росії заявили про наявність у країні державної системи допінгу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 11 грудня.

Крім того, стали відомі всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга чемпіонів допінговий скандал
Теги
Збірна України з біатлону ФК Шахтар
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Хо Хол
Хо Хол
ПОЗОРНО вылетел. Пишите заголовки правильно.
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