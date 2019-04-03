"Шахтар" виграв один зі своїх найгірших матчів у сезоні в УПЛ

Донецький "Шахтар" здобув мінімальну перемогу над "Олександрією" в 23-му турі чемпіонату України з футболу. Зустріч на СК "Ніка" на старті другого етапу Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 1:0.

Долю зустрічі вирішив пенальті на 12-й хвилині. Цуріков завалив Нема в свій штрафний, отримав жовту картку, а Мораес легко переграв голкіпера з одинадцятиметрової точки.

"Шахтар" виглядав дуже невиразно і ця гостьова зустріч стала однією з найгірших у цьому сезоні за змістом гри. "Олександрія" була дуже добре готова і заряджена, але заслужений гол забити так і не змогла.

"Олександрія" – "Шахтар" 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 12, пенальті Мораес.

Олександрія – Паньків, Цуріков, Шендрик, Бабогло, Запорожан (Банада, 85), Ковалець, Гречишкін, Полярус (Пономар, 78), Задерака (Шастал, 71), Лучкевич, Сітало.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Хочолава, Кривцов, Болбат, Тайсон, Степаненко, Веллінгтон Нем (Дентіньо, 80), Алан Патрік (Майкон, 90), Коваленко (Малишев, 86), Мораес.

Попередження: Цуріков (11), Алан Патрік (30), Коваленко (35), Гречишкін (37), Мораес (37), Степаненко (60), Шендрик (81), Тайсон (90), Сітало (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" постраждали через проведення виборів президента України.

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