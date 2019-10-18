"Шахтар" відвантажив шість голів новачку Прем'єр-ліги

Чемпіон України донецький "Шахтар" здобув надрозгромну перемогу над новачком Прем'єр-ліги "Колосом" з Ковалівки.

Команда Луїша Каштру в 11-му турі першості не залишила шансів супернику, забивши шість м'ячів – 6 0.

Шахтар – Колос ФК Шахтар

Ще в першому таймі "гірники" на поле стадіону "Металіст" п'ять разів вразили ворота гостей. Початок розгрому поклав форвард Жуніор Мораес, після чого свій другий м'яч у складі "Шахтаря" забив Євген Коноплянка.

До перерви свої прізвища на табло арени вписали бразильці Додо та двічі Тайсон.

Другий тайм зустрічі перетворився на пусту формальність. Проте на 61-й хвилині гри Мораес оформив дубль і встановив остаточний рахунок в матчі.

"Шахтар" – "Колос" – 6:0 (5:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 5 Мораес, 2:0 – 26 Коноплянка, 3:0 – 32 Додо, 4:0 – 43 Тайсон, 5:0 – 45 Тайсон, 6:0 – 61 Мораес.

"Шахтар" – Пятов, Бондар, Додо, Матвієнко, Сіпріано, Коваленко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 46), Тайсон, Тете (Марлос, 63), Коноплянка, Мораес (Борячук, 72).

"Колос" – Яшков, Мигунов (Чорноморець, 46), Сахневич, Парамонов, Смирний, Волков, Ільїн (Морозко, 46), Костишин, Нехтій (Лисенко, 65), Рябов, Мілько.

Попередження: Чорноморець (49), Мілько (57), Сіпріано (62), Бондар (64), Маркос Антоніо (70).

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру був у захваті від гри збірної України під керівництвом Андрія Шевченка.

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