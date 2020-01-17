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17 січня • оновлено в 17:45
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"Шахтар" відреагував на повідомлення ЗМІ про покупку частини "Олімпійського"

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Донецький "Шахтар" прокоментував чутки про часткову покупку НСК "Олімпійський" після того, як відповідна інформація з'явилася у ЗМІ.

"Інформація щодо планів придбання або оренди стадіону "Олімпійський" в Києві не відповідає дійсності", – цитує офіційну заяву "гірників" агентство Tribuna.

НСК "Олімпійський"

НСК "Олімпійський"

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Варто відзначити, що НСК "Олімпійський" належить українській державі, а ексклюзивним правом на проведення матчів на стадіоні володіє київське "Динамо". Угода столичного клубу дійсна до закінчення сезону 2023/24.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що керівництво донецької команди планує взяти під контроль управління стадіоном і організувати на його території власний кейтеринг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилася інформація про заробітки "Шахтаря" у 2018-му фінансовому році.

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Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ НСК Олімпійський
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