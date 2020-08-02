"Шахтар" відправив Коноплю в Чернігів – Футбол news

Максим Іншаков Футбол 11:59, 2.08.2020

Український футболіст "Шахтаря" Юхим Конопля проведе наступний сезон в оренді в чернігівській "Десні", повідомляють "Футбол news".

За інформацією джерела, дебютант єврокубків досяг домовленості з донецьким клубом, якому належить гравець. 20-річному уродженцю Донецька залишилося залагодити певні формальності.

Попередній сезон Конопля провів також в арені в "Десні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конопля в червні минулого року в складі молодіжної збірної України завоював "золото" чемпіонату світу з футболу.

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