"Шахтар" відправив Коноплю в Чернігів – Футбол news

Український футболіст "Шахтаря" Юхим Конопля проведе наступний сезон в оренді в чернігівській "Десні", повідомляють "Футбол news".

За інформацією джерела, дебютант єврокубків досяг домовленості з донецьким клубом, якому належить гравець. 20-річному уродженцю Донецька залишилося залагодити певні формальності.

Попередній сезон Конопля провів також в арені в "Десні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конопля в червні минулого року в складі молодіжної збірної України завоював "золото" чемпіонату світу з футболу.