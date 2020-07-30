"Шахтар" – великий завод, а Луческу був лише начальником цеху, – Колесніков

Олександр Чеканов Футбол 16:18, 30.07.2020

Віце-президент донецького "Шахтаря" Борис Колесніков зазначив, що Мірчі Луческу вдасться домогтися успіхів в київському "Динамо" тільки в тому випадку, якщо він зможе вибудувати систему роботи в клубі.

"Шахтар" грає за схемою 4-2-3-1. Насичений півзахист, два флангових захисника працюють по всьому флангу, вчасно повертаються. Але головне – два опорника і три атакуючих півзахисника. Саме президент і селекційна служба підібрали таких гравців як Фернандіньо, Дуглас Коста, Алекс Тейшейра, Вілліан. Якщо "Динамо" здатне побудувати систему і запросити футболістів такого рівня – у команди, безумовно, є шанс на успіх. А якщо ні – то немає", – наводить слова Колеснікова "Новое время".

Він також підкреслив, що в "Шахтарі" далеко не все залежить тільки від роботи головного тренера.

"Шахтар" – це великий завод, де головний тренер – всього лише начальник цеху. Успіх "Шахтаря" – в президенті і селекційній службі, ось вони забезпечують успіх. Звичайно, внесок Мірчі (в розвиток "Шахтаря") є, але головне не це. Головне, що в "Шахтарі" є система, а система забезпечує результат", – сказав віцепрезидент "гірників".

Борис Колесніков додав, що не бачить жодних шансів на те, що хтось із діючих гравців "Шахтаря" перейде до "Динамо".

"Ті, хто грав в "Шахтарі" за Мірчі, – донині грають в найкращих клубах світу. Кого він перетягне з нинішнього "Шахтаря"? Тих, хто прийшов на зміну хлопцям, які пішли? Це неможливо в принципі. Нічого обговорювати" , – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL 30 липня київське "Динамо" провело презентацію Мірчі Луческу. Під час пресконференції румунський фахівець назвав свій тренерський штаб.

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