"Шахтар" вдруге обіграв "Реал" у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 1 грудня
Донецький "Шахтар" знову обіграв мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів, а в Україні футболіст забив три голи за чотири хвилини.
Крім того, в "ДНР" повідомили про "повернення "Шахтаря" до Донецька".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 1 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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