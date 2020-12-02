'Шахтар' вдруге обіграв 'Реал' у Лізі чемпіонів: спортивні підсумки 1 грудня

Донецький "Шахтар" знову обіграв мадридський "Реал" в Лізі чемпіонів, а в Україні футболіст забив три голи за чотири хвилини.

Крім того, в "ДНР" повідомили про "повернення "Шахтаря" до Донецька".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 1 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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