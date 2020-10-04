"Шахтар" сенсаційно втратив очки в історичному матчі в УПЛ. Відео

Донецький "Шахтар" в матчі на чернігівському стадіоні ім. Гагаріна в останній момент врятувався від поразки в 5-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України.

Зустріч проти "Десни" вперше в історії завершилася не перемогою "оранжево-чорних" – 2: 2.

"Гірники" зусиллями Коваленка вже на 4-й хвилині відкрили рахунок, проте це тільки розлютило господарів.

"Десна" влаштувала справжній штурм на ворота П'ятова, що завершився голом. На 17-й хвилині Гуцуляк наздогнав м'яч біля самої лицьової лінії і віддав точну передачу на Мостового, який потужним ударом метрів з 16 відправив круглого у сітку.

Через 9 хвилин Тотовіцький забив другий гол. Все той же Гуцуляк в штрафний накрутив кількох опонентів і виклав м'яч точно на ногу партнеру. Форвард "Десни" без проблем переправив м'яч у ворота – 2:1.

Луїш Каштру на 78-й хвилині випустив Дентіньо, який через хвилину забив гол. Тете видав відмінну розрізану передачу в штрафну, після чого бразилець поцілив у ближній кут воріт Литовки – 2:2.

"Шахтар" намагався комбінувати на чужій половині поля, але команда Рябоконя грала дуже щільно, не даючи гостям перевести м'яч в небезпечну близькість в своїй штрафній.

"Десна" – "Шахтар" 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 4 Коваленко, 1:1 – 17 Мостовий, 2:1 – 26 Тотовіцкій, 2:2 – 79 Дентіньо.

Десна – Литовка, Єрмаков, Тамм, Полегенько, Мостовий, Домбровський, Гуцуляк (Западня, 90), Огиря, Калитвинцев (Старенький, 86), Тотовіцкій, Будковський (Дегтярьов, 81).

Шахтар – Пятов, Корнієнко (Дентіньо, 77), Хочолава, Додо, Матвієнко, Тайсон, Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Алан Патрік (Степаненко, 46), Майкон (Тете, 58), Мораес (Фернандо Педро, 58) .

Попередження: Гуцуляк (83), Литовка (90).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня "Шахтар" у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв в гостях внічию з "Рухом".