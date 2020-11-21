"Шахтар" в меншості сенсаційно втратив очки в УПЛ

Донецький "Шахтар" в матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі зіграв внічию з "Олександрією".

Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1, до того ж з 29-й хвилині "гірники" грали в меншості після видалення Жуніора Мораеса.

Бразильський українець прямими ногами влетів в ноги Євгену Банадi i головна арбітриня Катерина Монзуль після перегляду VAR показала форварду "гірників" пряму червону картку.

Момент з Мораесом кадр з відео

Перед грою букмекери не сумнівалися в перемозі "Шахтаря", даючи коефіцієнт 1,27. На нічию можна було зробити ставку з показником – 6,10, а на перемогу "Олександрії" – 10,00.

Другий тайм почався вдало для господарів. На 49-й хвилині Третьяков прогавив забігання від Додо і бразилець легко замкнув головою шикарний пас Алана Патріка.

"Олександрія" зрівняла рахунок через 6 хвилин. Євген Банада першим розібрався у штрафному, прошивши П'ятова.

До кінця основного часу обидві команди мали 100% шанси на гол, але рахунок так і не змінився.

"Шахтар" – "Олександрія" 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 47 Додо, 1:1 – 53 Банада.

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Додо, Кривцов, Сіпріано (Майкон, 69), Алан Патрік (Фернандо Педро, 69), Маркос Антоніо (Дентіньо, 43), Тете, Степаненко, Соломон, Мораес.

Олександрія – Білик, Бабогло, Пашаєв, Вантух, Лучкевич, Третьяков (Шастал, 81), Ковалець (Грицук, 90), Банада, Гречишкін, Мельник, Сітало (Устименко, 72).

Попередження: Сіпріано (6), Третьяков (45), Ковалець (76), Матвієнко (83).

Вилучення: Мораес (31).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свій матч 10-го туру УПЛ провело "Динамо". Підопічні Луческу здобули перемогу над "Інгульцем".

Відзначимо, що УЄФА покарав головного тренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру одним матчем дискваліфікації перед грою 4-го туру ЛЧ з "Боруссією" М.