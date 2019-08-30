"Шахтар" в Лізі чемпіонів: українці потрапили в унікальну ситуацію

У четвер "Шахтар" отримав суперників по Лізі чемпіонів, і група донеччан стала унікальною для них і всього українського футболу.

Вперше в історії виступу українських клубів в ЛЧ наша команда три сезони поспіль зустрічається з одним суперником - "Шахтар" з "Манчестер Сіті". "Гірники" втретє поспіль потрапили з "Ман Сіті" в одну групу ЛЧ.

Жуніор Мораес проти "Манчестер Сіті"

У сезоні 2017/18 команда Паулу Фонсека обмінялася перемогами з "городянами" - 0:2 і 2:1, що дозволило "оранжево-чорним" зайняти в групі 2 місце (де також були "Наполі" і "Фейеноорд"). А в минулому сезоні, 2018/19 "Шахтар" виступив проти "Манчестер Сіті" набагато слабкіше - дві поразки, 0:6 і 0:3.

До цього "Шахтар" в своїй історії навіть два сезони підряд не зустрічався з однією командою, навіть в різних турнірах.

Що ж стосується "Динамо", у якого багатша єврокубкова історія з другої половини 20-го століття, то кияни також не зустрічалися з одним суперником три рази поспіль в Лізі чемпіонів. В цілому ж в КЕЧ/ЛЧ "біло-сині" тільки з "Баварією" грали три роки поспіль - 1998, 1999 і 2000 рр. Але якщо в 1998-му були два легендарні матчі в півфіналі ЛЧ, то ігри в 1999-му і 2000-му відбулися в рамках одного сезону і турніру - в ті часи на межі років розтягнувся 2-й груповий етап Ліги чемпіонів.

Також "Динамо" три роки поспіль (1991, 1992 і 1993) зустрічалося з "Барселоною". Але спочатку кияни зіграли з "Барсою" в плей-офф Кубка володарів Кубків 1990/91 (2:3 і 1:1), а потім два рази - в Кубку європейських чемпіонів і вже перейменованої Лізі чемпіонів. Але зустрічі пройшли не в наступних сезонах, а через один - в 1991/92 і 1993/94 (матчі "Динамо" і "Барселони" відбулися в 1992-му і 1993-му (1-раунд ЛЧ)).

Крім цього українська команда вперше зіграє в групі ЛЧ відразу проти двох суперників з українцями в складі. На цей раз "Шахтарю" протистоятимуть Олександр Зінченко в "Ман Сіті" та Руслан Малиновський в складі "Аталанти".

Олександр Зінченко проти "Шахтаря" грав в двох попередніх сезонах

Раніше українські клуби лише зрідка зустрічалися з командами своїх співвітчизників на груповій стадії ЛЧ/ЛЄ або вище. Наприклад, в 2016-му "Шахтар" грав в 1/2 фіналу Ліги Європи проти "Севільї" Євгена Коноплянки. А в 2008-му ще в групі Кубка УЄФА харківський "Металіст" зустрічався з німецькою "Гертою", де тоді грав нападник Андрій Воронін.

Тепер з "Шахтарем" в рамках одного групового турніру зіграють відразу два українця - Малиновський і Зінченко, які є вихованцями донецького клубу.

"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів цього сезону 18 вересня домашнім матчем в Харкові проти "Ман Сіті", де напевно зіграє і Зінченко. А в 2-му турі "Гірники" відправляться в гості до "Аталанти" Малиновського.

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