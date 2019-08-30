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"Шахтар" в Лізі чемпіонів: українці потрапили в унікальну ситуацію

1.9т Читати матеріал російською

У четвер "Шахтар" отримав суперників по Лізі чемпіонів, і група донеччан стала унікальною для них і всього українського футболу.

Вперше в історії виступу українських клубів в ЛЧ наша команда три сезони поспіль зустрічається з одним суперником - "Шахтар" з "Манчестер Сіті". "Гірники" втретє поспіль потрапили з "Ман Сіті" в одну групу ЛЧ.

Жуніор Мораес проти "Манчестер Сіті"

Жуніор Мораес проти "Манчестер Сіті"

У сезоні 2017/18 команда Паулу Фонсека обмінялася перемогами з "городянами" - 0:2 і 2:1, що дозволило "оранжево-чорним" зайняти в групі 2 місце (де також були "Наполі" і "Фейеноорд"). А в минулому сезоні, 2018/19 "Шахтар" виступив проти "Манчестер Сіті" набагато слабкіше - дві поразки, 0:6 і 0:3.

До цього "Шахтар" в своїй історії навіть два сезони підряд не зустрічався з однією командою, навіть в різних турнірах.

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Що ж стосується "Динамо", у якого багатша єврокубкова історія з другої половини 20-го століття, то кияни також не зустрічалися з одним суперником три рази поспіль в Лізі чемпіонів. В цілому ж в КЕЧ/ЛЧ "біло-сині" тільки з "Баварією" грали три роки поспіль - 1998, 1999 і 2000 рр. Але якщо в 1998-му були два легендарні матчі в півфіналі ЛЧ, то ігри в 1999-му і 2000-му відбулися в рамках одного сезону і турніру - в ті часи на межі років розтягнувся 2-й груповий етап Ліги чемпіонів.

Також "Динамо" три роки поспіль (1991, 1992 і 1993) зустрічалося з "Барселоною". Але спочатку кияни зіграли з "Барсою" в плей-офф Кубка володарів Кубків 1990/91 (2:3 і 1:1), а потім два рази - в Кубку європейських чемпіонів і вже перейменованої Лізі чемпіонів. Але зустрічі пройшли не в наступних сезонах, а через один - в 1991/92 і 1993/94 (матчі "Динамо" і "Барселони" відбулися в 1992-му і 1993-му (1-раунд ЛЧ)).

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Крім цього українська команда вперше зіграє в групі ЛЧ відразу проти двох суперників з українцями в складі. На цей раз "Шахтарю" протистоятимуть Олександр Зінченко в "Ман Сіті" та Руслан Малиновський в складі "Аталанти".

Олександр Зінченко проти "Шахтаря" грав в двох попередніх сезонах

Олександр Зінченко проти "Шахтаря" грав в двох попередніх сезонах

Раніше українські клуби лише зрідка зустрічалися з командами своїх співвітчизників на груповій стадії ЛЧ/ЛЄ або вище. Наприклад, в 2016-му "Шахтар" грав в 1/2 фіналу Ліги Європи проти "Севільї" Євгена Коноплянки. А в 2008-му ще в групі Кубка УЄФА харківський "Металіст" зустрічався з німецькою "Гертою", де тоді грав нападник Андрій Воронін.

Тепер з "Шахтарем" в рамках одного групового турніру зіграють відразу два українця - Малиновський і Зінченко, які є вихованцями донецького клубу.

"Шахтар" стартує в Лізі чемпіонів цього сезону 18 вересня домашнім матчем в Харкові проти "Ман Сіті", де напевно зіграє і Зінченко. А в 2-му турі "Гірники" відправляться в гості до "Аталанти" Малиновського.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Ліга чемпіонів жеребкування
Особи
Олександр Зінченко Руслан Малиновський Паулу Фонсека Андрій Воронін Євген Коноплянка
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ ФК Барселона ФК Баварія УЄФА ФК Аталанта ФК Манчестер Сіті
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