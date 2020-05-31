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31 травня • оновлено в 19:25
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"Шахтар" в історичному матчі обіграв "Динамо"

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"Шахтар" в історичному матчі обіграв "Динамо"
Поєдинок пройшов при порожніх трибунах через карантин
4.2т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" в центральному матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі України обіграв київське "Динамо". Перенесений поєдинок відбувся в столиці на НСК "Олімпійський" і завершився з рахунком 3:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Динамо.

Перед матчем стали відомі аналізи обох команд на COVID-19. І гості і господарі виявилися здоровими, що не можна сказати про футболістів "Карпат". Після інформації про масове зараження львівський клуб пішов на самоізоляцію, а його зустріч з "Маріуполем" була скасована.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

ФК "Шахтар"

Вже на перших хвилинах Русин класно увірвався в зону і перевірив реакцію Пятова небезпечним ударом. "Шахтар" намагався заволодіти територіальною перевагою. Динамівці по черзі атакували на кожному з флангів, але до гостроти справа не дійшла.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

ФК "Шахтар"

"Динамо" успішно перебудовувалося при обороні на 4-4-2 однак після стартової активності, підопічні Михайличенка трохи глибше відійшли в захист.

На 15-й хвилині столичні футболісти організували затяжну атаку, яка завершилася гострим ударом Назарія Русина. Лише самовіддана гра захисника врятувала донеччан від голу. З кутового подав Вербич, після його навісу "гірники" вибили м'яч, але Кендзьора виявився першим на підборі і скинув м'яч під удар Сидорчуку. Сергій з лінії штрафної відправив м'яч від штанги точно у ворота.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

ФК "Шахтар"

Однак за кілька миттєвостей до цього Денис Попов рукою вдарив по обличчю Тараса Степаненка і арбітриня після перегляду VAR скасувала гол.

Шахтар - Динамо

Шахтар - Динамо

кадр з відео

"Динамо" намагалося грати прямолінійно і перехід з оборони в атаку їм вдавався краще. "Біло-сині" вдало заважали "Шахтарю" грати в його футбол. Було помітно, що Каштру не вдалося відновити всі ігрові зв'язки між футболістами за той короткий проміжок, який був з моменту закінчення карантину.

У "помаранчово-чорних" явно не клеївся комбінаційний футбол. Гравці допускали дуже багато браку в тих ситуаціях, де при звичайному перебігу сезону, грали ідеально.

Справжня феєрія трапилася на 38 хвилині, коли з інтервалом в 30 секунд команди обмінялися голами. Спершу, після геніальної передачи Цітаішвілі, Томаш Кендзьора головою ювелірно відправив м'яч під штангу, а потім, в першій же атаці, Марлос зрівняв рахунок, обігравшись з Мораесом - 1:1.

Після перерви ситуація на полі повністю змінилася. Незважаючи на неспішний початок другого тайму, ініціатива "Шахтаря" ставала все більш явною. Розв'язка наступила на 67-й хвилині.

Сидорчук зіграв дуже невдало позиційно, давши дуже багато простору Марлосу, яким український бразилець вдало скористався. Футболіст збірної України пробив чітко в кут, не залишивши шансів Бущану - 2:1.

На 74-й хвилині Ісмаїлі втік в швидку контратаку, обігрався з Маркосом Антоніо, який з першої спроби рикошетом від захисників "Динамо" потрапив у поперечину. Маркос не вимикнувся з боротьби і на добиванні переправив м'яч у сітку - 3:1.

Михайличенко намагався замінами виправити ситуацію, але вихід Караваєва на загальний рахунок не вплинув.

"Шахтар" – "Динамо" 3:1 (1:1, 2:0)

Голи: 0:1 – 38 Буяльський, 1:1 – 39 Марлос, 2:1 – 67 Марлос, 3:1 – 74 Маркос Антоніо.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Додо, Кривцов, Матвієнко, Алан Патрік (Коноплянка, 85), Степаненко, Тайсон (Соломон, 85), Марлос (Тете, 76), Коваленко (Маркос Антоніо, 53), Мораес (Фернандо Педро, 76 ).

Динамо – Бущан, Миколенко, Кендзьора, Попов, Шабанов, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цітаішвілі (де Пена, 76), Буяльський (Дуелунд, 88), Русин (Караваєв, 76).

Попередження: Попов (22), Ісмаїлі (24), Коваленко (46).

Турнірна таблиця УПЛ після 24-го туру

Турнірна таблиця УПЛ після 24-го туру

Як повідомляв OBOZREVATEL, попередній матч між цими командами відбувся 10 листопада 2019 року і завершився грандіозним расистським скандалом на останніх хвилинах. За рахунку 1: 0 на користь "Шахтаря" арбітр повів футболістів з поля.

30 жовтня "Динамо" в 1/8 фіналу Кубка України у додатковий час обіграло донеччан (2: 1) і пройшло до чвертьфіналу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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