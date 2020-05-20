"Шахтар" увійшов у десятку провідних команд Європи

Донецький "Шахтар" посів дев'яте місце в рейтингу команд, які здобули найбільшу кількість розгромних перемог з 1 січня 2015 року по 31 грудня 2019 року.

Як повідомляє офіційний сайт Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES), за аналізований період "гірники" виграли 32,9% матчів в українській Прем'єр-лізі з різницею в три або більше м'ячів. Лідером рейтингу стала команда "Лінкольн Ред Імпс" з Гібралтару (49,6%), а на другому і третьому місці опинилися "Нью-Сейнтс" (Уельс, 38,3%) і "Аякс" (Нідерланди, 37,4%), відповідно.

Донецький "Шахтар" святкує гол у ворота "Бенфіки"

Топ-10 найбільш домінуючих команд Європи виглядає наступним чином:

1. "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – 49,6%;

2. "Нью-Сейнтс" (Уельс) – 38,3%;

3. "Аякс" (Нідерланди) – 37,4%;

4. "Флора" (Естонія) – 35,6%;

5. ПСЖ (Франція) – 35,4%;

6. "Барселона" (Іспанія) – 35,4%;

7. "Левадія" (Естонія) – 34,4%;

8. "Бенфіка" (Португалія) – 33,5%;

9. "Шахтар" (Україна) – 32,9%;

10. "Шериф" (Молдова) – 32,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська "Донбас Арена", яка знаходиться в окупованому Росією Донецьку, увійшла у список двадцяти найкращих стадіонів світу.

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