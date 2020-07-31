"Шахтар" увійшов до двадцятки найкращих клубів Європи.

Донецький "Шахтар" зайняв 18-те місце з 3245 балами в списку найкращих клубів Європи за версією сайту EuroClubIndex, який оцінює силу команд з вищих дивізіонів.

За інформацією порталу, "Баварія" лідирує в цьому рейтингу, набравши 4233 очки. На другому і третьому місцях знаходяться "Ліверпуль" (4145) і "Барселона" (4119), відповідно. Відзначимо, що київське "Динамо" розташувалося на 67-му рядку.

Перша десятка списку найкращих команд Європи виглядає наступним чином:

1. "Баварія" – 4233;

2. "Ліверпуль" – 4145;

3. "Барселона" – 4119;

4. "Манчестер Сіті" – 4078;

5. "Реал" – 3895;

6. ПСЖ – 3880;

7. "Атлетіко" – 3752;

8. "Ювентус" – 3672;

9. "Челсі" – 3538;

10. "Манчестер Юнайтед" – 3536.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "гірників" Андрій Пятов увійшов до десятки голкіперів з найбільшою кількістю "сухих" матчів у 21-м столітті.