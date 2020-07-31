"Шахтар" увійшов до двадцятки найкращих клубів Європи
"Шахтар" увійшов до двадцятки найкращих клубів Європи.
Донецький "Шахтар" зайняв 18-те місце з 3245 балами в списку найкращих клубів Європи за версією сайту EuroClubIndex, який оцінює силу команд з вищих дивізіонів.
За інформацією порталу, "Баварія" лідирує в цьому рейтингу, набравши 4233 очки. На другому і третьому місцях знаходяться "Ліверпуль" (4145) і "Барселона" (4119), відповідно. Відзначимо, що київське "Динамо" розташувалося на 67-му рядку.
Перша десятка списку найкращих команд Європи виглядає наступним чином:
1. "Баварія" – 4233;
2. "Ліверпуль" – 4145;
3. "Барселона" – 4119;
4. "Манчестер Сіті" – 4078;
5. "Реал" – 3895;
6. ПСЖ – 3880;
7. "Атлетіко" – 3752;
8. "Ювентус" – 3672;
9. "Челсі" – 3538;
10. "Манчестер Юнайтед" – 3536.
Як повідомляв OBOZREVATEL, голкіпер "гірників" Андрій Пятов увійшов до десятки голкіперів з найбільшою кількістю "сухих" матчів у 21-м столітті.