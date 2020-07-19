"Шахтар" сенсаційно втратив перемогу, але оформив вихід в Лігу чемпіонів

Донецький "Шахтар" в заключному 32-му турі чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв внічию з "Олександрією", де-юре оформивши своє чемпіонство і вихід в груповий етап Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Зустріч на КСК "Ніка" завершилася з рахунком 2:2, притому, що до 90-й хвилині "Шахтар" вигравав 2:0.

Підопічні Луїша Каштру впевнено вели по ходу всього поєдинку, не давши супернику не єдиної можливості створити небезпеку біля своїх воріт. За перший тайм олександрійці не завдали жодного удару в площину воріт. Після перерви ситуація не змінювалася до останніх хвилин зустрічі, коли олександрійці змогли з інтервалом в хвилину вкотити два голи.

Олександрія - Шахтар. Статистика після першого тайму кадр з трансляції

"Олександрія" – "Шахтар" 2:2 (0:2, 2:0)

Голи: 0:1 – 23 Тете, 0:2 – 32 Соломон, 1:2 – 89 Довгий, 2:2 – 90 Банада.

Олександрія – Паньків, Гордієнко (Банада, 44), Бабогло (Бухав, 46), Стецков, Дубра, Ковалець, Лучкевич, Гречишкін (Довгий, 68), Задерака (Мірошниченко, 46), Третьяков, Безбородько (Мишенко, 83).

Шахтар – Трубін, Болбат (Вакула, 74), Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Тете, Пихаленок, Бондаренко (Мудрик, 74), Соломон (Дентіньо, 82), Сіпріано (Віта, 74), Сікан (Фернандо Педро, 61) .

Попередження: Сікан (21), Безбородько (58), Дентіньо (83), Мудрик (85).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі "гірники" молодіжним складом обіграли "Колос" з села Ковалівка Васильківського району Київської області.