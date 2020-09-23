"Шахтар" сенсаційно втратив очки в УПЛ

Донецький "Шахтар" у перенесеному матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно зіграв у гостях внічию з "Рухом". Зустріч на "Арені Львів", яка пройшла з глядачами, завершилася з рахунком 1:1.

Із перших хвилин гості захопили ініціативу, постійно напружуючи захист аутсайдера УПЛ гострими випадами. Кілька разів "гірники" були дуже близькі до голу. Особливо запам'ятався удар у штангу від Тете на 11-й хвилині. До кінця тайму "Рух" вирівняв ситуацію, відповідаючи небезпечними випадами.

Всі основні події відбулися після перерви. Вже на 2-й хвилині другого тайму Кухарук виконав простріл у штрафну. Степаненко спробував перехопити удар, але зрізав м'яч у свої ворота.

На цьому жах підопічних Каштру не закінчився. Ще через 2 хвилини Бондар пішов до кінця в підкаті, зачепив суперника й отримав другу жовту картку, залишивши свою команду в меншості.

"Рух" дуже низько сів на захист, залишивши собі лише варіанти з контратаками, але така тактика виявилася не найвигіднішою. На 67-й хвилині Марлос зрівняв рахунок після ідеального пасу від Тайсона.

Решту основного часу "Шахтар" провів в атаках, але вирвати перемогу не зміг.

Ба більше, на останніх секундах футболісти зі Львова мали чудову можливість здобути 3 очки.

"Рух" – "Шахтар" 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 47, автогол Степаненка, 1:1 – 67 Марлос.

Рух – Бандура, Гліха, Дуц, Парамонов, Копина, Климчук (Бойчук, 66), Мисик (Бойчук, 72), Кухарук (Русин, 46), Брикнер (Заставний, 72), Мартинюк, Кухаревич (Кондраков, 59).

Шахтар – Трубін, Додо, Бондар, Матвієнко, Корнієнко, Коноплянка (Марлос, 29), Тете (Соломон, 46), Алан Патрік (Коваленко, 79), Маркос Антоніо (Степаненко, 46), Тайсон, Мораес (Фернандо Педро, 86 ).

Попередження: Бондар (35), Брикнер (42), Кухарук (43), Кухаревич (51), Мартинюк (53), Алан Патрік (54), Степаненко (70), Гліха (87), Бойчук (90), Дуц ( 90).

Вилучення: Бондар (50).

Турнірна таблиця УПЛ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня "помаранчево-чорні" в матчі 3-го туру УПЛ зіграли внічию з луганською "Зорею".

Поєдинок вперше після початку карантину пройшов із глядачами і завершився з рахунком 2:2.