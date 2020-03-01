Головна Новини
1 березня • оновлено в 20:03
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Шахтар" сенсаційно програв "Ворсклі" у Прем'єр-лізі

10т
Читати матеріал російською

"Шахтар" в матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно програв полтавській "Ворсклі" - 1:0.

Зустріч на стадіоні ім. Бутовського стала першою програною грою донецького клубу в поточному сезоні національної першості. Також "гірники" програли в чемпіонаті вперше з 11 серпня 2018-го.

Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою і раз по раз напружували Шевченка гострими випадами. Втомленого "Шахтаря" практично не було помітно на полі. Господарі агресивно бігли вперед і на 30-й хвилині добилися успіху.

Алан Патрік завозився біля своєї штрафної, Кулач нав'язав йому боротьбу, м'яч підібрав Скляр і чудово віддав чітко на ногу Степанюку, який покотив в порожні ворота - 1:0.

У другому таймі гра змiнилася. "Ворскла" повністю пішла в оборону, зрідка огризаючись небезпечними контратаками. Одна з таких на 80-й хвилині мала закінчуватися голом полтавчан, але Кулач з 5 метрів не влучив у порожні ворота.

У кінцівці зустрічі гості залишилися в більшості і спробували організувати штурм, однак ні до яких результатів він не привів. Останній раз "зелені" засмучували "Шахтар" 6 років тому (тоді рахунок був також 1:0).

"Ворскла" – "Шахтар" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 30 Степанюк.

Ворскла – Різник, Пердута, Чеснаков, Сапай, Кані, Ндіайе, Скляр, Пуцлін, Луїзао (Баєнко, 90), Кулач (Васін, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтар – Шевченко, Майкон, Хочолава, Кривцов, Дентіньо, Алан Патрік (Бондаренко, 46), Коноплянка, Тете, Марлос, Сіпріано (Фернандо Педро, 82), Болбат (Додо, 60).

Попередження: Тете (36), Кривцов (50), Сіпріано (51), Скляр (55), Степанюк (59), Пердута (63), Пуцлін (73), Якубу (78), Марлос (86), Луїзао (88 ), Кані (89), Додо (89), Дентіньо (90).

Вилучення: Скляр (84).

Новини
"Динамо" програло "Дніпру-1", пропустивши три голи від свого гравця

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі вийшов до наступної стадії турніру.

У п'ятницю визначився суперник "гірників" по 1/8 фіналу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
Україна Полтава
Теги
ФК Ворскла ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
16
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Сампдория
VS
Верона
Гости не проиграют
1.53 Сделать ставку
Париж
VS
Ланс
Хозяева не проиграют
1.73 Сделать ставку
Истанбул Башакшехир
VS
Газиантеп
Победа хозяев
1.45 Сделать ставку
Козлова
VS
Петерсон
Победа украинки с форой (+2)
1.87 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Соррибес-Тормо
Победа Катерины
2.29 Сделать ставку
Ана Богдан
VS
Тереза Мартинцова
Победа Аны Богдан с форой в -2,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Свитолина
VS
Ковинич
Тотал меньше 18,5 гейма
1.975 Сделать ставку
Хизер Уотсон
VS
Татьяна Мария
Победа Хизер Уотсон с форой в -3,5 гейма
1.73 Сделать ставку
Эмма Наварро
VS
Слоан Стивенс
Победа Эммы Наварро с форой в +5,5 гейма
1.96 Сделать ставку
Ким Клейстерс
VS
Йоханна Конта
Победа Ким Клейстерс с форой в +3,5 гейма
1.84 Сделать ставку