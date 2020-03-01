"Шахтар" в матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі сенсаційно програв полтавській "Ворсклі" - 1:0.

Зустріч на стадіоні ім. Бутовського стала першою програною грою донецького клубу в поточному сезоні національної першості. Також "гірники" програли в чемпіонаті вперше з 11 серпня 2018-го.

Господарі з перших хвилин заволоділи ініціативою і раз по раз напружували Шевченка гострими випадами. Втомленого "Шахтаря" практично не було помітно на полі. Господарі агресивно бігли вперед і на 30-й хвилині добилися успіху.

Алан Патрік завозився біля своєї штрафної, Кулач нав'язав йому боротьбу, м'яч підібрав Скляр і чудово віддав чітко на ногу Степанюку, який покотив в порожні ворота - 1:0.

У другому таймі гра змiнилася. "Ворскла" повністю пішла в оборону, зрідка огризаючись небезпечними контратаками. Одна з таких на 80-й хвилині мала закінчуватися голом полтавчан, але Кулач з 5 метрів не влучив у порожні ворота.

У кінцівці зустрічі гості залишилися в більшості і спробували організувати штурм, однак ні до яких результатів він не привів. Останній раз "зелені" засмучували "Шахтар" 6 років тому (тоді рахунок був також 1:0).

"Ворскла" – "Шахтар" 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 30 Степанюк.

Ворскла – Різник, Пердута, Чеснаков, Сапай, Кані, Ндіайе, Скляр, Пуцлін, Луїзао (Баєнко, 90), Кулач (Васін, 87), Степанюк (Якубу, 63).

Шахтар – Шевченко, Майкон, Хочолава, Кривцов, Дентіньо, Алан Патрік (Бондаренко, 46), Коноплянка, Тете, Марлос, Сіпріано (Фернандо Педро, 82), Болбат (Додо, 60).

Попередження: Тете (36), Кривцов (50), Сіпріано (51), Скляр (55), Степанюк (59), Пердута (63), Пуцлін (73), Якубу (78), Марлос (86), Луїзао (88 ), Кані (89), Додо (89), Дентіньо (90).

Вилучення: Скляр (84).

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 в першому матчі вийшов до наступної стадії турніру.

У п'ятницю визначився суперник "гірників" по 1/8 фіналу.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!