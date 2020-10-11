"Шахтар" розкрив свій заробіток за сезон

Донецький "Шахтар" представив традиційний річний фінансовий звіт за сезон 2019/20, що охоплює всю діяльність клубу.

До кошторису ввійшли головні події сезону, спортивні результати, трансфери і фінанси, інфраструктура й комунікації, корпоративна соціальна відповідальність та інше.

Згідно з документом, який опубліковано на офіційному сайті "гірників", загальні доходи з урахуванням ПДВ становлять 2 мільярди 522 мільйони гривень.

На продажу й оренді гравців чемпіон України заробив 928 млн гривень. Виплати від УЄФА і ФІФА принесли "помаранчево-чорним" 1 мільярд 256 мільйонів гривень, а ще 338 млн гривень клуб отримав від комерційної діяльності.

У сезоні-2019/20 "Шахтар" заплатив до державного бюджету України 370,2 мільйона гривень податків. Сума ПДФО становить 317,9 мільйона гривень.

Донецький "Шахтар" груповий етап в Лізі чемпіонів сезону почне 21 жовтня поєдинком у Мадриді проти "Реала". Поєдинок розпочнеться о 19:55.

Раніше букмекери назвали підсумкове місце "Шахтаря" в Лізі чемпіонів 20/21. На думку аналітиків, "гірники" за підсумками виступів у груповому етапі посядуть четверте місце й завершать виступ в єврокубках.