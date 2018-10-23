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"Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів

25.4тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів без шансів поступився англійському "Манчестер Сіті". Поєдинок у Харкові на ОСК "Металіст" завершився із рахунком 0:3.

Чемпіон АПЛ із перших секунд заволодів ініціативою на полі. "Шахтар", знекровлений втратою ключових гравців Марлоса і Тайсона, був змушений піти усім складом в оборону і щоразу рятувати свої ворота від гострих атак англійців.

Шахтар - Манчестер Сіті

Шахтар - Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Англійські футболісти тотально переважали українських суперників у швидкості й точності передач, організовуючи небезпечні проходи на лівому фланзі. П'ятову доводилося вiдпрацьовувати на повну, рятуючи команду після потужних ударів англійців.

За перші півгодини гості 12 разів били у ворота, раз потрапивши в штангу. Ще раз "гірників" врятував Ракицький, винісши м'яч із лінії воріт.

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Так щастити українським футболістам постійно не могло, і на 30-й хвилині "МанСіті" заслужено забив гол. Сільва підкараулив відскок після удару Жезуса і вколотив з льоту в нижній кут, без шансів для П'ятова.

"Городяни" на цьому не зупинилися і через 5 хвилин оформили другий м'яч. Емерік Ляпорт головою легко замкнув навіс де Брюйне з кутового.

"Шахтар" за весь тайм лише декілька разів зміг перевести гру на чужу половину поля, не створивши жодної по-справжньому серйозної загрози воротам Едерсона.

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Після перерви темп гри сповільнився, але малюнок не змінився. Підопічні Паулу Фонсеки більшу частину провели у захисті, зрідка вистрілюючи напівнебезпечними контратаками.

На 70-й хвилині Бернардо Сілва вийшов на поле, прийняв м'яч, побіг і забив третій гол "Сіті". Алан Патрік втратив м'яча у центрі поля, і португальця ніхто не встиг накрити у штрафній.

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Шахтар — Манчестер Сіті

Новини
''Україна — найкраща країна в світі!'' Гравець "МанСіті" дав урок англійцям

Шахтар Україна Манчестер Сіті Англія 0:3

Голи: 0:1 — 30 Сільва, 0:2 — 35 Лапорт, 0:3 — 70 Бернарду Сілва.

Шахтар — П'ятов, Кривцов, Ісмаїлі, Матвієнко, Ракіцький, Коваленко (Алан Патрік, 62), Майкон, Веллінгтон Нем (Болбат, 69), Степаненко, Фернандо Педро (Дентіньо, 84), Мораес.

Манчестер Сіті — Едерсон, Отаменді, Лапорт, Менді, Стоунз (Уокер, 80), Сільва, Фернандіньо, Марез, де Брюйне (Бернарду Сілва, 69), Стерлінг, Габріел Жезус (Фоден, 87).

Попередження: Кривцов (87), Отаменді (90).

"Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" у Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що ігри перших двох турів завершилися для "гірників" нічиїми. У першому турі з німецьким "Хоффенхаймом" (2:2) , у другому — з французьким "Ліоном" (2:2).

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ліга чемпіонівШахтар - Манчестер Сiтi
Місце
УкраїнаХарків
Об'єкти
ФК ШахтарФК Манчестер Сіті
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Bay Nazar
Bay Nazar
Это получается не только наши болельщики украинские и российские попали в кровавое месиво, Но и клубы наши Шахтёр с ЦСКА тоже крови потеряли,по 0:3 оба привезли
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Отлично..Кротовня посас..Ахметка посас..Кроти валите домой..Дружба дружбой а Ха вам не штабквартира..
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