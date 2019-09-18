"Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" на старті Ліги чемпіонів

Донецький футбольний клуб "Шахтар" програв англійському "Манчестер Сіті" в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів. Матч у Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Шахтар - Манчестер Сіті

Вже з перших секунд гості влаштували сильний тиск на ворота "гірників". Українців істотно притиснули до своїх воріт, не дозволяючи навіть наблизитися до центрального кола

"Сіті" раз по раз виконував "стандарти", змушуючи оборону "Шахтаря" працювати на межі. Пятов емоційно давав поради Марлосу, а Степаненко керував лінією захисту. Складалося відчуття, що господарі по ходу матчу важко адаптуються до суперника.

Шахтар - Манчестер Сіті

Англійці грали дуже високо, при цьому однаково активно й атакували, й аналогічним чином захищалися. Дуже часто на половині поля "Шахтаря" розташовувалися всі футболісти, за винятком Едерсона. Перші півгодини донеччани перебували під постійним пресингом, і на 24-й хвилині пропустили логічний гол.

Шахтар - Манчестер Сіті

Патрік обрізався, Гюндоган пробив із лінії штрафної в штангу, м'яч відлетів до Мареза, який на межі офсайду переправив круглого у вільний кут воріт. Сергій Кривцов не встиг оперативно піднятися з газону і відновити лінію захисту – 0:1.

Забивши гол, англійці збавили оберти, і "Шахтар" нарешті зміг і сам організувати кілька атак.

Перший по-справжньому небезпечний момент виник лише на 34-й хвилині, коли Тайсон прекрасно розігнав контратаку і видав чудовий пас на Мораеса. Український бразилець влучив чітко в голкіпера.

Шахтар – Манчестер Сіті

Шахтар – Манчестер Сіті

У відповідь "городяни" влаштували штурм і на 38-й хвилині подвоїли свою перевагу. Марез легко пройшов оборону "оранжево-чорних", викотив Гюндогану під удар, той пішов від Крiвцова і пробив у ближній кут – 0:2.

Перед свистком на перерву Мораес отримав другий шанс на гол, але знову не зміг переграти Едерсона.

У другому таймі Луїш Каштру замість Соломона випустив Євгена Коноплянку, але на малюнку гри це ніяк не позначилося. "Манчестер Сіті" продовжував тиснути і міг на 53-й хвилині оформляти розгром.

Господарі подарували м'яч супернику, і Гюндоган розстрілював Пятова. Андрій відбив перед собою, але Кривцов виніс прямо на Стерлінга, який із гострого кута пробив у ближню штангу.

Давалася взнаки величезна різниця в класі (17:5 за ударами по воротах – 5:1 за потрапляння в створ) і на 76-й хвилині Жезус зробив рахунок розгромним. Де Брюйне ще в центрі поля побачив бразильця, який тікав сам вперед, отримав м'яч і легко забив третій гол.

Відзначимо, що це п'ята зустріч між цими командами в Лізі чемпіонів. Свій останній поєдинок "гірники" провели 8 листопада, на знаменитому стадіоні "Етіхад", програвши з рахунком 0:6.

У третьому турі минулого сезону "Шахтар" удома поступився 0:3.

У сезоні 2017/2018 донецький клуб у 2-му турі програв 0:2, а в 6-му обіграв 2:1, що дозволило українцям вийти в плей-офф.

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