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"Шахтар" розгромив "Зорю" в центральному матчі туру в УПЛ

"Шахтар" розгромив "Зорю" в центральному матчі туру в УПЛ
Матч пройшов на харківському стадіоні "Металіст"
2.6тЧитати матеріал російською

Донецький "Шахтар" в центральному матчі 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі обіграв луганську "Зорю". Зустріч в Харкові на ОСК "Металіст" завершилася з рахунком 3:0.

Господарі поля з перших хвилин взяли високі швидкості, зробивши акцент на атакуючий футбол. Підопічні Паулу Фонсека не зменшували обертів всi 90 хвилин і це принесло свої плоди.

Вже на 15-й хвилині активність гірників була винагороджена. Литвин зрубав дебютанта Тете в своїй штрафній і Коваленко забив свій шостий гол у сезоні.

У дебюті другого тайму "Шахтар" збільшив свою перевагу. На 51-й хвилині господарі розіграли класну комбінацію, Коваленко прострілив у штрафну, і Кайоде чітко замкнув пас, забивши свій перший м'яч у сезоні за донецький клуб.

Розгромну точку на 92-й хвилині поставив Майкон. Степаненко пробив здалеку після відскоку, Феліпе відбив перед собою, а бразилець добив у ворота.

"Шахтар" – "Зоря" 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 15, пенальті Коваленко, 2:0 – 50 Кайоде, 3:0 – 90 Майкон.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Кривцов (Матвієнко, 52), Хочолава, Степаненко, Болбат, Тайсон, Коваленко (Майкон, 67), Тете, Кайоде, Соломон (Фернандо Педро, 77).

Зоря – Луїс Філіпе, Вернидуб, Тимчик, Литвин, Казаков, Сілас, Ледньов, Караваєв (Громов, 61), Чеберко, Луньов (Михайличенко, 80), Будковський (Кабан, 61).

Попередження: Вернидуб (22), Кривцов (23), Казаков (80), Михайличенко (90).

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаХарків
Теги
ФК ШахтарФК Зоря
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