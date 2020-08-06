"Шахтар" розгромив "Вольфсбург" і перервав серію, яка тривала 26 матчів

Михайло Морозов Футбол 09:43, 6.08.2020

Завдяки перемозі над "Вольфсбургом" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:0 "Шахтар" перервав вкрай неприємну серію, яка тривала 26 матчів.

Вперше з 16 лютого 2017 року "гірники" зуміли залишити свої ворота в недоторканності. Тоді донецький клуб здобув мінімальну перемогу на "Сельтою" в 1/16 ЛЄ (1:0).

"Шахтар" оформив путівку до "фіналу восьми" турніру. У чвертьфіналі команда Луїша Каштру зустрінеться з переможцем пари "Базель" – "Айнтрахт". У першому поєдинку швейцарці розгромили суперників з рахунком 3:0.

Нагадаємо, що вирішальні матчі Ліги Європи пройдуть з 10 по 21 серпня в чотирьох містах Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" прокоментував перемогу команди над "Вольфсбургом".

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