'Шахтар' розгромив 'Базель' і вийшов до півфіналу ЛЄ: спортивні підсумки 11 серпня

Донецький "Шахтар" вийшов у півфінал Ліги Європи, розгромивши "Базель", а київське "Динамо" зазнало першої поразки під керівництвом Мірчі Луческу.

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Крім того, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко показав, як виглядає його дружина Крістен Пазік, яка відзначила 41-річчя. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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