"Шахтар" – "Реал": опубліковано огляд сенсаційного матчу Ліги чемпіонів на відео

Донецький "Шахтар" створив грандіозну сенсацію в 5-му турі Ліги чемпіонів, обігравши вдома мадридський "Реал".

Зустріч на НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 2:0, водночас гірники до 54-ї хвилини не завдали жодного удару в площину воріт суперника.

У другому таймі підопічні Луїша Каштру вдало діяли на контратаках і змогли закотити мадридцям два м'ячі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися огляд цієї гри.

"Шахтар" Україна – "Реал Мадрид" Іспанія 2:0 (0:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 57 Дентіньо, 2:0 – 82 Соломон.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Вітао, Бондар, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрік, 85), Мораес (Дентіньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менді, Васкес, Кроос, Едегор (Іско, 77), Асенсіо, Модріч, Родріго (Вінісіус Жуніор, 77), Бензема (Маріано Діас, 77).

Попередження: Варан (14).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ в Мадриді між цими клубами також завершилася перемогою українців (3:2).