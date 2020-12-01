"Шахтар" – "Реал": відео голів

Донецький "Шахтар" на київському НСК "Олімпійський" сенсаційно обіграв мадридський "Реал" в 5-му турі Ліги чемпіонів (2:0).

Весь перший тайм "гірники" провели в глибокому захисту, зробивши лише один удар в сторону воріт. Ситуація кардинально змінилася після перерви, коли "Реал" не встиг повернутися в захист після масованої атаки і пропустив гострий контрвипад українців. Дентіньо зробив рахунок 1:0.

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"Шахтар" Україна – "Реал Мадрид" Іспанія 2:0

Гол: 1:0 – 57 Дентіньо.

Шахтар – Трубін, Матвієнко, Віта, Бондар, Додо, Марлос (Майкон, 73), Тете, Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Коваленко (Алан Патрік, 85), Мораес (Дентіньо, 25; Фернандо Педро, 85).

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Начо, Менді, Васкес, Кроос, Едегор (Іско, 77), Асенсио, Модріч, Родріго (Вінісіус Жуніор, 77), Бензема (Маріано Діас, 77).

Попередження: Варан (14).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ між цими командами завершилася з сенсаційним рахунком 3:2. При цьому "гірники" до перерви вели 3:0.