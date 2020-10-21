Донецький "Шахтар" в ці хвилини в Іспанії грає в 1-му турі Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".

Зустріч проходить на столичному стадіоні "Альфредо ді Стефано". Уже на 29-й хвилині рахунок відкрив Тете. Через 4 хвилини Варан зрізав м'яч у свої ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися онлайн відео голів.

"Реал Мадрид" Іспанія – "Шахтар" Україна 2:3 (другий тайм)

Голи: 0:1 – 29 Тете,

Гол 0:2 – 33, автогол Варан.

Гол 0:3 – 42 Соломон.

Гол 1: 3 – 54 Модріч,

Гол 2: 3 – 59 Вінісіус Жуніор.

Реал Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Менді, Мілітао, Модріч, Каземіро, Родріґо, Вальверде, Асенсио, Йович.

Шахтар – Трубін, Корнієнко, Додо, Бондар, Хочолава, Маркос Антоніо, Соломон, Тете, Майкон, Дентіньйо, Марлос.

Попередження: Корнієнко (8), Асенсіо (34).

Як повідомляв OBOZREVATEL, ці команди раніше двічі зустрічалися між собою. У Лізі чемпіонів-2015 обидва рази перемогли іспанці: 4:0 вдома і 4:3 на виїзді.

Зазначимо, що на матч 2020 року в Мадрид не полетіли відразу 7 футболістів "гірників"