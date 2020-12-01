"Шахтар" – "Реал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів зіграє в Києві з мадридським "Реалом".

Команда Луїша Каштру прийме зоряного опонента на НСК "Олімпійський" у вівторок, 1 грудня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал. Початок гри – о 19:55.

ДЕ ДИВИТИСЯ ШАХТАР – РЕАЛ

Побачити поєдинок можна буде на телеканалі "Футбол 1", де показ буде супроводжувати традиційна аналітична студія.

Крім того, ефір з Києва проведуть російські мовники "Матч! Прем'єр" і "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА ШАХТАР – РЕАЛ

Фаворитом зустрічі вважається мадридський клуб. Ставки на перемогу "Реала" приймається з коефіцієнтом 1,40.

"Шахтар" і "Реал" зустрічаються вчетверте раз.

Нічия оцінюється котируванням 5,00. А показники на успіх чемпіонів України досягають рівня 7,50.

ЛЮДИ В ЧОРНОМУ

Обслуговувати зустріч довірили бригаді арбітрів з Румунії, яку очолює Овідіу Хацеган.

Допомагати йому будуть лайнсмени Октавіан Шоврім і Себастьян Георге. Роль четвертого рефері виконає Себастьян Колцеску.

Крім того, на грі буде задіяна система відеодопомоги арбітрам, за роботою якої буде стежити поляк Павел Гіль.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїш Каштру, головний тренер "Шахтаря":

– Буде дуже специфічна гра. Ми прекрасно знаємо, що потрібно готуватися до дуже складного поєдинку. Адже цей матч буде вирішальним як для нас, так і для них, щоб продовжити грати у Лізі чемпіонів. Дуже важливо коректно підійти до матчу. Багато тих, хто грав у першому матчі, можливо, були недооцінені "Реалом". Думаю, наша гра здивувала багатьох, у тому числі суперника. "Реалу" буде набагато легше вгадати наш стартовий склад. Ми перш за все повинні бути дуже сильними в обороні, ліквідувати всі сильні сторони "Реала".

"Шахтар" обіграв "Реал" в Мадриді 2:3.

Зінедін Зідан, головний тренер "Реала":

– Все залежить від нас. Залишилося два фінали. Майбутні суперники досить непогані. Матч з "Шахтарем" – найважливіший, це найважливіші три очки на сьогоднішній день. Я бачу величезне бажання у наших гравців. У нас складний сезон, багато травмованих футболістів. Але з бажанням немає жодних проблем. Гравці знають, кольору якого клубу вони захищають. Виступати у такому клубі – це велика честь.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Шахтар": Пятов – Додо, Бондар, Матвієнко, Маркіньос – Марлос, Степаненко, Маркос Антоніо – Тете, Жуніор Мораес, Тайсон

"Реал": Куртуа – Лукас, Варан, Начо, Менді – Кроос, Каземіро, Родріго, Едегор, Вінісіус – Бензема

ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ

"Шахтар" значно знизив свої шанси на вихід до плей-оф, поступившись у двох матчах "Боруссії" 0:10. "Реал" же випереджає "гірників" на три очки.

Положення в групі В Ліги чемпіонів.

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди провели три гри. Одна перемога в активі "Шахтаря", двічі перемагав "Реал". Різниця м'ячів 6:10. Остання зустріч команд в Мадриді завершилася сенсаційним успіхом українців 2:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найдорожчий футболіст "Реала" Еден Азар і капітан команди Серхіо Рамос не зіграють з "Шахтарем".