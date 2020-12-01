"Шахтар" сенсаційно повторно обіграв "Реал" в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів обіграв мадридський "Реал". Зустріч на київському НСК "Олімпійський" завершилася з сенсаційним рахунком 2:0.

Перед початком усi букмекери одноголосно віддавали перевагу іспанському гранду. На перемогу "Реала" ставки приймалися з коефіцієнтом 1,35. Показник на виграш "Шахтаря" становив 8,00, а на нічию – 5,50.

"Реал" з перших хвилин захопив ініціативу, притиснувши "гірників" до їхніх воріт. Граючи в швидкий пас, чемпіон Іспанії легко проходив оборону "Шахтаря", але як тільки хтось із мадридців перетримував м'яч, відразу атака захлиналася.

Вже на 4-й хвилині "Реал" міг відкривати рахунок, коли Бензема з лівого флангу віддав відмінний пас на ближній кут воротарського майданчика. Удар Асенсiо прийняла на себе штанга.

Через деякий час вже сам Бензема був на вістрі атаки, але його гарматний "постріл" парирував Трубін.

На 14-й хвилині Жуніор Мораес отримав травму і його на машині відвезли за межі поля, але заміни не було. Український бразилець зміг відновитися і ненадовго повернутися в гру, але через 10 хвилин Каштру поміняв його на Дентіньо.

"Шахтар" нервово захищався, демонструючи відсутність ігрової дисципліни в грі і допускаючи помилки в передачах. Все це створювало "Реалу" ще більш комфортні умови в атаці.

На поле було велика кількість фолів і боротьби, через що головний арбітр Овідіу Хацеган раз по раз зупиняв гру.

Під кінець тайму територіальна перевага "Реала" відчувалося все більше, оголюючи серйозні проблеми "Шахтаря" по виходу з оборони в атаку.

Після перерви ситуація змінилася. "Шахтар" заграв упевненіше і на 52-й хвилині зміг нанести перший удар в площину воріт суперника. Тайсон, втікши в контратаку, не переграв Тібо Куртуа.

Іспанці великими силами пішли в напад, і через 2 хвилини пропустили швидку атаку підопічних Каштру. Коваленко зробив передачу в центр, де оборона гостей не зрозуміла, кому підбирати м'яч, в результаті Дентіньо скористався нерозторопністю суперника і відправив м'яч у сітку – 1:0.

Забивши м'яч, українська команда не стала притискатися в воротам. Дії українських гравців у нападі стали ще більш агресивними. "Реалу" не вистачало конструктивізму, він великими силами атакував, але його удари не становили небезпеки.

Захопившись, підопічні Зідана пропустили контратаку, яку впевнено замкнув Соломон. Футболіст збірної Ізраїлю підхопив м'яч на лівому фланзі, добіг до штрафної і точно пробив низом у ближній кут воріт – 2:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" у другому турі Ліги чемпіонів вистояв нульову нічию з італійським "Інтером". Зустріч 3-го туру ЛЧ "Шахтар" – "Боруссія" М завершилася з рахунком 0:6, а 4-го "Боруссія" М – "Шахтар" 4:0.