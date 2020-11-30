"Шахтар" – "Реал": букмекери дали прогноз на матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" вважається аутсайдером матчу п'ятого туру групового туру Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом".

Зустріч відбудеться у вівторок, 1 грудня, на НСК "Олімпійський" в Києві. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Реал. Початок гри – о 19:55.

Аналітики вважають, що мадридська команда зуміє взяти реванш за несподівану поразку від українців у першому турі (2:3). Ставки на перемогу "Реала" приймаються з коефіцієнтом 1,35.

Нічия оцінюється котируванням 5,50. А показники на успіх "Шахтаря" досягають рівня 8,00.

При цьому експерти не мають сумнівів, що команди заб'ють не менше трьох голів. Ставки на відповідну подію приймаються з індексом 1,36.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній футболіст київського "Динамо" Віктор Леоненко розкритикував футболістів "Шахтаря" за дві поразки від "Боруссії" з Менхенгладбаха у Лізі чемпіонів із загальним рахунком 0:10.