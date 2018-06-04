"Шахтар" провернув божевільний трансфер

Бразильський плеймейкер "Шахтаря" Фреда успішно пройшов медогляд в "Манчестер Юнайтед", повідомив авторитетний англійський журналіст Крейг Норвуд.

За інформацією Норвуда в найближчу добу 25-річний футболіст офіційно підпише контракт з клубом.

Fred Rodrigues completed his #MUFC medical at Carrington today, final paperwork to be signed before official announcement in the next 24-hours. - Craig Norwood (@CraigNorwood) 4 червня 2018 р

За інформацією ЗМІ сума трансферу складе 55 млн євро, що зробить операцію рекордної в історії донецької команди. Колишнє досягнення в 50 млн євро було встановлено при продажу бразильця Алекса Тейшейри в китайський "Цзянсу Сунін".

В особі Фреда Жозе Моуріньо бачить заміну Майкл Каррік, який в березні прийняв рішення про завершення кар'єри.

Фред у складі "Шахтаря" провів 155 матчів у всіх турнірах і забив 15 голів.

Нагадаємо, що Фред був викликаний в збірну Бразилії для участі на ЧС-2018 .