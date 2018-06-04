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"Шахтар" провернув божевільний трансфер

3.8тЧитати новину російською

Бразильський плеймейкер "Шахтаря" Фреда успішно пройшов медогляд в "Манчестер Юнайтед", повідомив авторитетний англійський журналіст Крейг Норвуд.

За інформацією Норвуда в найближчу добу 25-річний футболіст офіційно підпише контракт з клубом.

За інформацією ЗМІ сума трансферу складе 55 млн євро, що зробить операцію рекордної в історії донецької команди. Колишнє досягнення в 50 млн євро було встановлено при продажу бразильця Алекса Тейшейри в китайський "Цзянсу Сунін".

В особі Фреда Жозе Моуріньо бачить заміну Майкл Каррік, який в березні прийняв рішення про завершення кар'єри.

Фред у складі "Шахтаря" провів 155 матчів у всіх турнірах і забив 15 голів.

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Нагадаємо, що Фред був викликаний в збірну Бразилії для участі на ЧС-2018 .

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "Обозреватель".

Тема
Трансфери
Особа
Фред
Місце
АнгліяМанчестер
Об'єкти
ФК Манчестер ЮнайтедФК Шахтар
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