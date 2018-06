"Шахтар" провернув божевільний трансфер

Бразильський плеймейкер "Шахтаря" Фреда успішно пройшов медогляд в "Манчестер Юнайтед", повідомив авторитетний англійський журналіст Крейг Норвуд.

За інформацією Норвуда в найближчу добу 25-річний футболіст офіційно підпише контракт з клубом.

Fred Rodrigues completed his #MUFC medical at Carrington today, final paperwork to be signed before official announcement in the next 24-hours.