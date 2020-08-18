"Шахтар" пропустив п'ять голів від "Інтера" і вилетів з ЛЄ: спортивні підсумки 17 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 18.08.2020

Донецький "Шахтар" вилетів з Ліги Європи, розгромно програвши "Інтеру", а російський чемпіон світу з фігурного Олександр Жулин зробив заяву про протести Білорусі.

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Крім того, Віталій Буяльський розповів про зміни в "Динамо" при Луческу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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