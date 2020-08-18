'Шахтар' пропустив п'ять голів від 'Інтера' і вилетів з ЛЄ: спортивні підсумки 17 серпня

Донецький "Шахтар" вилетів з Ліги Європи, розгромно програвши "Інтеру", а російський чемпіон світу з фігурного Олександр Жулин зробив заяву про протести Білорусі.

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