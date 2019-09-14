"Шахтар" пропустив ганебний гол в порожні ворота - опубліковано відео

Донецький "Шахтар" в матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу проти "Зорі" пропустив безглуздий гол з гострого кута в порожні ворота.

На 35-й хвилині П'ятов помилився з пасом, віддав на Матвієнка, який був під пресингом. Той віддав неточний пас. Його перехопив Кочергін і з флангу відправив круглого чітко в рамку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Шахтар" - "Зоря" пройшла в Харкові і завершилася з рахунком 4:3, при цьому "помаранчовочорні" до 35-й хвилині програвали 0:2.

Відзначимо, що в цій грі бразильський капітан "гірників" Тайсон отримав струс мозку. Бразилець довго приходив до тями і був госпіталізований.

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