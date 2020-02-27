Донецький "Шахтар" у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи зіграв внічию з "Бенфікою" 3:3 і з урахуванням домашньої перемоги 2:1 у першому матчі тиждень тому вийшов до наступної стадії турніру.

Бенфіка - Шахтар

Матч почався феєрично. З перших секунд господарі великими силами пішли в атаку, притиснувши "гірників" до своїх воріт і на 9-й хвилині відкрили рахунок. Піцці красивим обвідним ударом поклав чітко в кут – 1:0.

Бенфіка - Шахтар (C) ФК Шахтар

Забивши м'яч "Бенфіка" розслабилася, за що була відразу покарана. Додо отримав блискучий пас на фланг у вільну зону, добіг до воротарського, де ідеально прострілив на Мораеса. Український бразилець разом із захисниками і м'ячем влетів у ворота – 1:1.

Чемпіони Португалії кинулися відіграватися, раз по раз відвантажуючи передачі з флангів на протилежні сторони. "Шахтар" пішов у глуху оборону і на 36-й хвилині пропустив другий гол. Височенний Рубен перестрибнув Матвієнка з подачі кутового і головою ювелірно точно поклав під штангу – 1:2.

У час, що залишився до перерви, відчувалася відсутність у "Шахтаря" системного плану в обороні. Бразильські хавбеки, втрачаючи м'яч у нападі, не поверталися назад, а кидали напризволяще українських захисників.

Бенфіка - Шахтар

"Пожежі" на підступах до штрафного Пятова виникали один за одним, змушуючи голкіпера збірної України працювати на повну потужність.

Другий тайм почався для чемпіонів України катастрофічно. Пас Матвієнка П'ятову перехопив Рафа Сілва і відправив шкіряну сферу у порожні ворота – 3:1.

Португальці на трибунах іще не встигли перестати святкувати гол, коли "Шахтар" реалізував свій другий гольовий момент у грi. Тарас Степаненко набіг у штрафну з кутового і забив у сітку Влаходімоса – 3:2.

Футболісти "Бенфіки" 15 хвилин провели в штурмі, але забити так і не змогли. "Шахтарю" зрідка вдавалися гострі контратаки, які на 71-й хвилині привели до надважливого голу.

Тайсон зробив розрізний пас зліва на Тете, той повернув назад на 11-метрову позначку, де Алан Патрік від газону зробив рахунок 3:3.

Бенфіка - Шахтар (C) ФК Шахтар

Бенфіка - Шахтар (C) ФК Шахтар

"Бенфіка" Португалія – "Шахтар" Україна 3:3 (2:1, 1:2)

Голи: 1:0 – 9 Пiцци, 1:1 – 12, автогол Рубен Діаш, 2:1 – 36 Рубен Діаш, 3:1 – 47 Рафа Сілва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрік.

Бенфіка – Влаходімос, Грімальдо, Томаш Тавареш, Рубен Діаш, Феррі, Шикін (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Сілва, Вайгль, Пiцци(Жота, 79), Дієго Соуза (Вінісіус, 79).

Шахтар – Пятов, Додо, Матвієнко, Ісмаїлі, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрік (Хочолава, 90), Маркос Антоніо, Мораес.

Попередження: Ісмаїлі (43), Рафа Сілва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87).

Жеребкування стадії 1/8 фіналу пройде 28 лютого у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, Швейцарія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч 1/18 фіналу між цими командами відбулася тиждень тому в Харкові на ОСК "Металіст" і завершилася з рахунком 2:1. Вирішальний гол на 72-й хвилині забив Віктор Коваленко.

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