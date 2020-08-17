"Шахтар" програв 0:5 і не вийшов у фінал Ліги Європи

Донецький "Шахтар" без шансів програв у 1/2 фіналу Ліги Європи італійському "Інтеру".

Зустріч у Дюссельдорфі на стадіоні "Меркур Шпиль-Арена" завершилася з рахунком 5:0. OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію гри Інтер – Шахтар.

Через пандемію коронавiрусу з цієї стадії Ліги Європи команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Німеччині.

Обидва колективи були дуже обережними з перших хвилин і лише на 5-й хвилині італійці змогли на правому фланзі заробити потенційно небезпечний штрафний, який нічим не закінчився.

"Нерадзуррі" ненадовго перевели гру на половину українського клубу, але без особливого просування. Матч на невисоких швидкостях більше проходив у центрі поля.

Така перепасовка дорого коштувала "Шахтарю". На 19-й хвилині Пятов, виносячи м'яч, вибив його на Барелле, той змістився на фланг і ідеально навісив у штрафну, де Кривцов не зміг накрити Лаутаро – 1:0.

Зв'язцi Хочолава – Кривцов не вдавалося стримувати атакуючий дует Лукаку – Мартінес і на 25-й хвилині рахунок мав бути 2:0. "Чорно-сині" футболісти дивом не закотили м'яч у ворота "гірників".

"Шахтар" за пів години зміг створити лише один напівмомент, більшу частину проводячи в захисті і без м'яча, гублячись під пресингом суперника.

Останні хвилини перед перервою пройшли в атаках чемпіона України. Єдиний гострий момент українці організували в кінці тайму, але Маркосу Антоніо трохи забракло влучності, щоб його удар потрапив у ворота.

Після перерви домінування підопічних Конте продовжилося. На 49-й хвилині Мартінес випередив Хочолаву і в дотик пробив під поперечину. Пятов у складному стрибку дістав круглого.

Бразильські легіонери "Шахтаря" ніяк не могли загострити ситуацію, граючи дуже академічно і дозволяючи опонентам легко з ними розбиратися на підступах до свого штрафного.

Алан Патрік невпевнено провів матч

На 65-й хвилині Д'Амброзіо остаточно поховав і без того примарні шанси "оранжево-чорних" на фінал ЛЄ. Після подачі з кутового 31-річний неаполітанець продавив Матвієнка й ударом у протихід Пятову зробив рахунок 2:0.

Інтер більшу частину часу був в атаці

У "Шахтаря" було пів години, щоб відігратися, але нічого, що навіть близько нагадувало б перелом у грі, на полі не сталося. "Інтер" упевнено вів поєдинок, легко забивши третій м'яч, скориставшись помилкою Степаненка.

Тайсон безуспішно намагався загострювати ситуацію

На 75-й хвилині Луїш Каштру спробував освіжити склад, випустивши на поле Коноплянку, але замість цього Женя привіз 4-й гол. Ветеран збірної України віддав на своїй половині поперек поля на Мартінеса, Лаутаро зробив пас Лукаку і Ромелу точно поклав у нижній кут – 4:0.

Італійські футболісти іноді грали грубо

Розгромну крапку в матчі на 83-й хвилині поставив Лукаку, Бельгійський конголезець підхопив у центральній зоні, випередив Хочолаву і прошив між ніг Пятову – 5:0.

Мораес нічого не міг зробити в атаці

"Інтер" Італія – "Шахтар" Україна 5:0

Голи: 1:0 – 19 Мартінес, 2:0 – 64 Д`Амброзіо, 3:0 – 74 Мартінес, 4:0 – 78 Лукаку, 5:0 – 83 Лукаку.

Інтер – Ханданович, Янг (Бірагі, 66), Бастоні, Годін, Д`Амброзіо (Мозес, 81), Барелла, Гальярдіні, Брозовіч (Сенсі, 85), де Врей, Лукаку (Еспозіто, 85), Мартінес (Еріксен, 81 ).

Шахтар – Пятов, Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Додо, Марлос (Коноплянка, 75), Маркос Антоніо, Тайсон, Степаненко, Алан Патрік (Соломон, 59), Мораес.

Попередження: Тайсон (58).

У фіналі "Інтер" зустрінеться з іспанською "Севільєю". Матч відбудеться 21 серпня о 22:00.

Нагадаємо, що донецький клуб в 1/8 фіналу впевнено пройшов німецький "Вольфсбург". Перший поєдинок між цими командами в Німеччині на стадіоні "Фольксваген-Арена" 12 березня завершився з рахунком 1:2 на користь українців. Матч-відповідь донеччани також виграли (3:0).

В 1/4 фіналу наші співвітчизники були сильнішими за "Базель" (4:1).