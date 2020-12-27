"Шахтар" продав футболіста збірної України за 1,5 млн євро і 30% від майбутніх продажів

Генеральний директор ФК "Шахтар" Сергій Палкін зізнався, що сума за трансфер футболіста збірної Україна Олександра Зубкова в угорський "Ференцварош" склала 1,5 млн євро.

Палкін зазначив, що незважаючи на всі високі професійні якості гравця, він на цьому етапі не потрапляв би в основний склад "гірників".

"Ми продали Зубкова в чемпіонат Угорщини за 1,5 мільйона євро і 30% від майбутніх продажів. Те, що він є одним із важливих гравців збірної України не є якоюсь оцінковою позицією. Не всі футболісти, які в збірній, можуть підійти "Шахтарю". Водночаc він гарний футболіст. І якщо подивитися останні ігри з тим же "Динамо", то він був одним із найкращих в обох командах. Якщо б він потрапив до нас, він би не зміг конкурувати на своїх позиціях. Нам просто не треба боятися продавати футболістів", – заявив Палкін в ефірі "Sahktar TV".

"Я задоволений трансфером, тому що ми отримали гроші і відсоток від майбутніх продажів, а збірна – футболіста. Всі у виграші", – підсумував гендиректор.

Нагадаємо, що 24-річний футболіст збірної України позаминулий сезон провiв у "Ференцварошi" в оренді. Влітку 2019 чемпіон Угорщини купив Олександра. У сезоні 19/20 хавбек зіграв за команду Сергія Реброва 18 поєдинків, в яких відзначився двома забитими м'ячами. В активі гравця 2 результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зубков став найдорожчим гравцем чемпіонату Угорщини за версією авторитетного порталу Transfermarkt.