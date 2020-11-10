"Шахтар" прифотошопив футболіста збірної України на командний знімок

Максим Іншаков Футбол 22:38, 10.11.2020 Оновлено: 22:54, 10.11.2020

Донецький "Шахтар" на своє командне фото сезону 2020/21 додав у фоторедакторі зображення нападника Жуніора Мораеса.

Футболіста збірної України прифотошопили на центральне місце, між Тарасом Степаненком та Віктором Коваленком. Для цього фотографію в Instagram оформили у вигляді двох половинок.

Мораес пропустив командну фотосесію, так як його сім'я перебувала на самоізоляції через коронавiрус у одного з родичів.

Намальований Жуніор Мораес (зліва)
ФК Шахтар
Пост в Instagram
ФК Шахтар
Оригінал фотографії
ФК Шахтар
Оригінал фотографії з іншого ракурсу
ФК Шахтар

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада Мораес розповів, що після переходу в донецький клуб з "Динамо" на його адресу надходило безліч загроз.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

В Україні закрили кримінальне провадження проти Байдена. Документ

Жителі Дніпра розповіли про підтримку їхніх ініціатив мером Філатовим

Вірменія, РФ і Азербайджан підписали заяву про припинення війни в Карабасі: спалахнули протести. Подробиці онлайн

Майк Тайсон – Рой Джонс: названо фаворита супербою легенд боксу

Милованов виступив за друк грошей через критичну ситуацію в Україні