"Шахтар" прифотошопив футболіста збірної України на командний знімок

Донецький "Шахтар" на своє командне фото сезону 2020/21 додав у фоторедакторі зображення нападника Жуніора Мораеса.

Футболіста збірної України прифотошопили на центральне місце, між Тарасом Степаненком та Віктором Коваленком. Для цього фотографію в Instagram оформили у вигляді двох половинок.

Мораес пропустив командну фотосесію, так як його сім'я перебувала на самоізоляції через коронавiрус у одного з родичів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада Мораес розповів, що після переходу в донецький клуб з "Динамо" на його адресу надходило безліч загроз.