"Шахтар" пояснив, чому іноземці поїхали грати за свої збірні, а українці – ні

У донецькому "Шахтарі" пояснили, чому ізраїльтянин Манор Соломон і грузин Давид Хочолава поїхали у свої збірні після негативних результатів тестів на коронавірус, а українці залишилися на самоізоляції.

У коментарі виданню Tribuna "гірники" заявили, що іноземні футболісти повторно пройдуть тестування в розташуванні своїх національних команд, після чого буде прийматися рішення про їхню участь у матчах Ліги націй.

"Манор Соломон і Давид Хочолава здали тести, отримали негативний результат і полетіли в збірні. Через 2-3 дні вони здадуть тести ще раз вже у розташуванні збірних і потім буде прийматися рішення про їхню можливу участь у матчах. Таке рішення прийняли клубний та санітарний лікарі, лікарі збірних, відповідальні за COVID-19. Самоізоляція для всіх гравців проходить згідно чинних вимог – гравці перебувають або вдома, або в окремих номерах готелю", – розповіли представники "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у футболістів донецького клубу Андрія Пятова і Тараса Степаненка був виявлений коронавірус, в результаті чого вся команда відправилася на самоізоляцію. У понеділок, 5 жовтня, футболісти, тренери та персонал здали додаткові тести на COVID-19, а у вівторок, 6 жовтня, стали відомі їхні результати.