"Шахтар" повторив успіх "Динамо" Лобановського 21-річної давності

Донецький "Шахтар", завершивши з рахунком 3: 2 гру проти мадридського "Реала" в 1-му турі Ліги чемпіонів, став першою українською командою, яка змогла перемогти "вершкових" за 21 рік.

Останнім клубом, якому вдавалося взяти три очки в протистоянні з "Реалом", стало "Динамо" Київ.

17 березня 1999 року в матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ кияни під керівництвом Валерія Лобановського на поле столичного Республіканського стадіону здобуло перемогу (2:0) і вийшло в півфінал турніру.

Нагадаємо, що "Шахтар" і "Реал" до цього 2 рази зустрічалися між собою (2015 рік): обидва рази виграли футболісти з Іспанії (4:0 і 4:3).

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, який вперше брав участь в матчі Ліги чемпіонів, зізнався, що відчував хвилювання перед зустріччю з "Реалом".