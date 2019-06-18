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Шахтар повісив серйозний цінник на Тайсона — ЗМІ

1.8тЧитати матеріал російською

Після відходу в "Рому" Паулу Фонсеки, трасферний ринок вирує чутками про можливі переходи в інші команди лідерів "гірників".

За інформацією порталу Revista Esportiva, донецький клуб за 15 мільйонів євро готовий розлучитися з одним із лідерів команди – бразильцем Тайсоном. Як пише видання, таку суму озвучили в "Шахтарі" бізнесменові, який хотів продати футболіста в одну з італійських команд.

Тайсон в обіймах гравців "Шахтаря"

Тайсон в обіймах гравців "Шахтаря"

ФК "Шахтар"

Зауважимо, що в Тайсоні зацікавлені два клуби — бразильський "Інтернасьонал" й італійська "Рома". Однак невідомо, чи відбудеться трансфер гравця, оскільки з'явилася інформація, що президент "Шахтаря" Рінат Ахметов наклав вето на перехід бразильця.

Тайсон перейшов у "Шахтар" взимку 2013 року з харківського "Металіста" за 16 мільйонів євро. Його контракт діє до 2021 року.

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У минулому сезоні бразильський півзахисник зіграв за "Шахтар" у 35 матчах, забив 6 голів і зробив 15 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вінгер донецького "Шахтаря" Тайсон, котрий ще влітку заявляв про намір повернутися в один із бразильських клубів, найімовірніше, незабаром опиниться в "Сан-Пауло". Клуб запропонував футболісту зарплату приблизно 100 тисяч доларів на місяць і його повністю влаштувала ця сума.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
ТайсонПаулу ФонсекаРінат Ахметов
Теги
ФК ШахтарФК Рома
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